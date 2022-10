Anche Spal e Cagliari scelgono la startup Kamasport

KamaSport, la startup divenuta in appena tra anni leader europeo nell’intelligenza artificiale applicata al calcio attraverso i propri avanzatissimi software di data analisys, si conferma la scelta di un crescente numero di tecnici.

Dopo Stefano Pioli, Maurizio Sarri, il Napoli di Spalletti che sta stupendo in Chmpions League, Rafa Benitez -vincitore di due Uefa Europa league, una Champions e un Mondiale per club nonché uno dei primi tecnici in Europa ad utilizzare strumenti informatici per l’analisi tattica e prestazionale-, Roberto De Zerbi, Filippo Inzaghi, Vincenzo Italiano, anche la Spal, il Cagliari, Paolo Vanoli, Ivan Javorcic, adotteranno la piattaforma di Kama Sport.

KamaSport, la software house fondata nel 2019 da Carlo Bertelli, Davide Ragazzi e Nicola Bosio, tre under 30 con un solidissimo curriculum scientifico e una passione comune per il calcio, è divenuta un punto di riferimento per le frontiere più avanzate dell’informatica e dell’AI applicata alla preparazione atletica e tattica.

Il livello di analisi consentito dagli strumenti di Kama produce un livello di dettaglio e di variabili mai raggiunto prima, anche a livello di customizzazione delle più varie situazioni tecnico-tattiche.

I software di KamaSport elaborano azioni di gioco, traiettorie di corsa e dei passaggi, parametri fisici, densità nelle aree del campo e nelle fasi di gioco, indicatori fisiologici e medici e tutto quello che può essere utile agli staff tecnici delle squadre sia per migliorare le performance fisiche e tecniche dei singoli giocatori sia per definire le migliori tattiche, non solo per ogni singola partita, ma anche per ogni specifica fase di gioco, nonché per rendere più efficienti le sedute di allenamento e personalizzarle sulle condizioni di ogni singolo giocatore e implementare le skills tecniche.

Anche la Lega di Serie A poche settimane orsono ha concluso un accordo con KamaSport per fornire una versione della piattaforma a tutte le squadre della massima divisione e aggregare tutti i dati tecnici e tattici di Lega che fino ad oggi non erano interrelabili in maniera completa.

Per la vision e la capacità di innovazione che ha saputo introdurre nel mondo del calcio le più avanzate tecnologie portandolo nel futuro caratterizzato dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale, KamaSport è stata premiata nell’ambito del Football Summit Awards 2022 nella categoria Innovation of the year