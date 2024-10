Anci e Arexpo insieme per la rigenerazione urbana dei comuni lombardi

Anci Lombardia, che rappresenta oltre 1500 comuni della Regione, ha ufficialmente siglato un accordo con Arexpo, la società pubblica dedicata alla trasformazione urbana. Questo importante patto verrà presentato al congresso di Anci Lombardia, che si terrà a Monza dall’11 ottobre. Firmato dal presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, e dall’amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio, l’accordo è un passo decisivo verso la rigenerazione di aree che necessitano di nuova vita e identità. Grazie a questa collaborazione, i comuni lombardi potranno contare su un supporto strategico per realizzare progetti che rispondano alle esigenze delle comunità locali.

Guerra (Anci): "Un patto per le città sostenibili del futuro"

“L’accordo con Arexpo, proseguendo l’azione che Anci Lombardia sostiene da tempo, vuole mettere al centro della riflessione sullo sviluppo territoriale il tema della rigenerazione e riqualificazione urbana, elementi sui quali si basa la costruzione sostenibile delle città. Grazie all’aiuto di Arexpo, nei comuni lombardi, sarà possibile attivare percorsi virtuosi di sviluppo e trasformazione urbana”. Così Mauro Guerra, Presidente di Anci Lombardia.

De Biasio (Arexpo): "Insieme per la rigenerazione urbana"

“Arexpo con questa collaborazione con Anci Lombardia prosegue la sua strategia di mettere a disposizione di tutti gli enti pubblici tutte le competenze necessarie per affrontare al meglio un tema di grande attualità come quello della rigenerazione delle aree. Lo scopo è quello di indicare una nuova prospettiva a luoghi che necessitano di trovare funzioni innovative, tenendo sempre conto dell’interesse dei territori e delle comunità. Anci Lombardia rappresenta per Arexpo il partner ideale per raggiungere questi obiettivi Comuni”., afferma Igor De Biasio, Amministratore Delegato Arexpo.

Verso una Lombardia più innovativa e sostenibile

Arexpo si propone di affiancare i comuni in ogni fase del processo di trasformazione, dalla definizione di nuove funzioni per gli spazi pubblici alla ricerca di investitori, fino alla possibilità di assumere il ruolo di progettista o stazione appaltante. I servizi offerti saranno gestiti in modo diretto tra i comuni e Arexpo, evitando lunghe procedure burocratiche. Anci Lombardia si impegna, inoltre, a sensibilizzare i comuni su questo accordo, offrendo iniziative mirate per evidenziare le opportunità di sviluppo e i servizi disponibili. Questa collaborazione segna un significativo passo avanti verso una Lombardia più innovativa e sostenibile, dove i territori possono finalmente esprimere tutto il loro potenziale.