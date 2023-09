Ancora maltempo sulla Regione. Allagamenti e persone soccorse

Una forte perturbazione ha colpito il territorio regionale. Le province maggiormente interessate sono quelle di Como e Monza–Brianza.

Nel comune di Blevio (Co) una frana ha interrotto la strada provinciale. Nel comune di Dongo (Co) la strada statale Regina risulta interrotta per un movimento franoso. Nel comune di Mozzate si sono allagati alcuni sottopassi dove sono stati soccorsi degli automobilisti. Si segnalano strade allagate nei comuni di Desio e Lissone. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre.