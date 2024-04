Milano, la statua di Montanelli imbrattata ancora una volta

La statua di Indro Montanelli, situata nei Giardini Pubblici di via Palestro a Milano, è stata imbrattata per l'ennesima volta con vernice colorata. L'atto vandalico segue una serie di proteste e contestazioni che hanno preso di mira il monumento dedicato al famoso giornalista italiano negli ultimi anni. Infatti, a luglio del 2023 il monumento è stato completamente avvolto di nastro giallo e nero dagli attivisti di Extinction Rebellion, un gruppo di ambientalisti che hanno definito l'area del parco come "pericolosa per la salute umana". Ancora nel 2020 la statua è stata cosparsa di vernice rossa e nera, con le scritte "razzista" e "stupratore" che coprono quella originale "giornalista". Queste contestazioni a Montanelli ruotano principalmente attorno alla sue opinioni e azioni controverse riguardanti il colonialismo e la sua relazione con una ragazza eritrea di 12 anni durante il periodo in cui l'Italia controllava l'Eritrea.

Piscina (Lega): "Milano merita un sindaco che non lascia impuniti gli atti vandalici"

“La statua di Indro Montanelli, nei giardini pubblici che portano il suo nome, è stata nuovamente vandalizzata da qualche cretino che pensa di poterne infangare la memoria con vernice colorata", denuncia Samuele Piscina, Segretario provinciale della Lega e Consigliere Comunale di Milano. "Il buonismo della sinistra nei confronti degli ecovandali figli di papà, ha come conseguenza questi continui atti vandalici in tutta la città. A più riprese, la statua di bronzo è stata ripulita a spese dei milanesi attraverso le tasse e tariffe in continuo aumento grazie alla stessa sinistra che governa la città”. "Chiediamo, ancora una volta, al Sindaco Sala di porre fine al suo mutismo di fronte a questi continui soprusi. Milano merita un Sindaco che non lasci passare impunite questo tipo di azioni", conclude Samuele Piscina.