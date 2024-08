Andrea Candeo, è lombardo "Il + bello d’Italia 2024"

Alassio ha incoronato Andrea Candeo, 32enne lombardo, “Il + bello d’Italia”. Nella cittadina ligure si è svolta la finale nazionale del concorso di bellezza maschile per nuovi talenti. Il giovane originario di Montano Lucino è un dottore agronomo che il pubblico ha avuto già modo di conoscere, e apprezzare, grazie alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi e come attore protagonista dei videoclip ufficiali del concept album L’amore dietro ogni cosa.

Questo premio – ha commentato Candeo subito dopo l’incoronazione - lo dedico a tutte le donne che trovano il riscatto nella vita credendo in loro stesse, alla tempra di mia nonna Lina, alla delicatezza di mia sorella Maria, e all’instancabilità di mia mamma Stefania che è riuscita da sola, senza l’aiuto di nessun uomo, ad affrontare e superare ogni ostacolo. Essere belli è una fortuna, non certo una scelta, ma essere persone per bene è una cosa che dovremmo imparare tutti. Spero che questa fascia possa aiutarmi a sensibilizzare quante più persone possibili per spingerle a dedicare maggior tempo non solo alla propria bellezza esteriore, ma anche a quella dell’ambiente che ci circonda che va protetto e tutelato. A decretare il vincitore una giuria tutta compatta capitanata dalla Presidente Francesca Lovatelli Caetani, dalla giornalista Brunella Bolloli di Libero, dalla direttrice di Pegaso News Gloria Giovannetti, dalla scrittrice Maria Paola Guarino e dall’influencer Eva Bolognesi.



L’evento si è svolto in piazza Partigiani ad Alassio, sotto l’occhio vigile e attendo sia del direttore artistico Fabio Fallabrino, che con la massima cura porta avanti il concorso da diversi anni, sia dal patron Silvio Fasano, che con il fratello Antonio nel 1979 ebbe l’intuizione di creare un alter ego a Miss Italia. Un’idea che ha riscosso grande successo, visto che negli anni il titolo è stato assegnato a vere star del piccolo e grande schermo che da questo poi hanno ricavato la loro più grande fortuna: da Gabriel Garko a Beppe Convertini, passando per Paolo Conticini, Ettore Bassi, e Giorgio Mastrota.



Durante la serata della finalissima, condotta dalla presentatrice Barbara Morris, gli intermezzi musicali di Gianni Rotella, Katia Picasso, Pierandrea Canepa accompagnati dalla vocal coach Fabiana Parlato. Diversi sono stati gli ospiti tra cui Fabrizio Caccia giornalista del Corriere Della Sera e Vittorio Brumotti conduttore televisivo e ciclista italiano campione di bike trial. La finale inoltre è stata animata da diversi approfondimenti come il video di Ivano Esposito e Jessica Leotta, ballerini professionisti, che hanno ideato una danza contro la violenza sulle donne, e lanciato un messaggio di sensibilizzazione su un tema purtroppo di grande attualità. Il + Bello D’Italia 2024 è stato Patrocinato dalla Provincia di Savona, dal Comune di Alassio e dal C.O.N.I. Liguria. Sponsor ufficiale Viticoltori Ingauni vini pregiati della riviera ligure di ponente.