Andrea Gibelli entra nell’Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo

Veneranda Fabbrica del Duomo, Gibelli nell'Advisory Board

L’Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo vede l'ingresso di Andrea Gibelli, Presidente esecutivo di FNM S.p.A. Il gruppo di lavoro, istituito nel 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica del Duomo, è composto da esponenti del mondo delle imprese e ha il compito di collaborare con la Presidenza dell'ente nella definizione degli indirizzi strategici in merito al programma annuale delle iniziative di raccolta fondi, promozione e valorizzazione a livello nazionale ed internazionale del Duomo.

Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo, i componenti

Nato a Codogno nel 1967, Andrea Gibelli si unisce a nell'Advisory Board ad altre figure note nell'imprenditoria come Daniela Bollino, Fondatrice di Key2People, Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda e Presidente della Fondazione Italia Cina, Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia, Simone Crolla (Coordinatore), Managing Director- American Chamber of Commerce e membro del Board of Directors International Patrons of Duomo di Milano, Jamie Gerard, membro del Board of Directors International Patrons of Duomo di Milano, Stefano Lucchini, Capo relazioni Esterne, Istituzionali, Internazionali di IntesaSanPaolo, Lucia Morselli, Amministratore Delegato di ArcelorMittal Italia S.p.A., Antonio Pedersoli, Studio Legale Pedersoli, Veronica Squinzi, Amministratore Delegato e Direttore Sviluppo Globale Mapei, Fabio Vaccarono, Amministratore Delegato di Pegaso Multiversity.

Advisory Board, Veneranda Fabbrica del Duomo: i membri sono volontari

Il Board, composto da un numero variabile di membri compreso fra un minimo di tre e un massimo di 15, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica Fedele Confalonieri e coordinato da Simone Crolla. La prestazione di ciascun membro è volontaria e gratuita.