Andrea Severini è il nuovo amministratore delegato di Trenord

Il Consiglio di Amministrazione di Trenord ha affidato ad Andrea Severini l’incarico di Amministratore Delegato. L’assemblea dei soci dell'azienda, FNM e Trenitalia, ha nominato inoltre oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da Maria Luisa Grilletta, Federica Santini, Andrea Severini, Armando Vagliati, Valentina Zanetto, Alessandro Zoratti.

L’assemblea ha confermato Presidente Federica Santini, responsabile dello sviluppo del business internazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato, Vice Presidente di Agens e Presidente di Netinera, seconda società tedesca di trasporto pubblico locale.

Chi è Andrea Severini, il nuovo ad di Trenord



Andrea Severini, 50 anni, è manager con oltre 18 anni di esperienza in ruoli apicali di aziende attive nel settore della consulenza, delle infrastrutture, dei servizi digitali e dell’entertainment, tra cui Gruppo PSC, Italtel, Acotel e Rainbow. Ha acquisito una solida expertise nella gestione di trasformazioni aziendali, operazioni di M&A e nel coordinamento di processi di ristrutturazione. È tra i fondatori di A2MX Monitor, una start up innovativa che opera per il monitoraggio e l’analisi di infrastrutture e costruzioni.

Con una formazione in Ingegneria Elettronica e un Master in Organizzazione e gestione delle Aziende Sanitarie, Andrea Severini porta con sé un’ampia visione strategica e una solida preparazione tecnica. Nelle precedenti esperienze professionali si è distinto per concretezza e capacità nel definire e attuare strategie efficaci, ottimizzare processi aziendali e coordinare team multidisciplinari volti a raggiungere obiettivi ambiziosi.

Severini: "Contribuiremo alla crescita di questa grande azienda"

“Nel ringraziare gli azionisti di Trenord per la fiducia - ha dichiarato Andrea Severini - raccolgo questa sfida con grande entusiasmo e con la certezza di poter contribuire alla crescita di questa grande azienda chiamata ogni giorno a servire la mobilità in Lombardia di centinaia di migliaia di persone, consapevole delle loro aspettative in termini di sicurezza, certezza e qualità del servizio”.

Santini: "Tracciamo la strada del futuro della mobilità lombarda"

Federica Santini ha così commentato il rinnovato incarico: “Sono grata ai nostri soci per la fiducia che continuano a riporre in me e desidero ringraziare il consiglio uscente per l’armonia e la dedizione ad operare sempre nei migliori interessi di Trenord, conseguendo risultati importanti come la sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio con Regione Lombardia, che traccia la strada del futuro della mobilità lombarda”