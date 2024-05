"Angoli di biodiversità", via al progetto educativo di Scuola Forestami e A2A

"Angoli di biodiversità”: Scuola Forestami, Parco Nord e A2A presentano i progetti realizzati in quattro scuole dell’infanzia del Comune di Milano

Sono stati presentati oggi, presso l’aula LIM di Parco Nord Milano, i quattro progetti dell’anno scolastico 2023/2024 di Scuola Forestami - l’iniziativa di formazione ed educazione rivolta ai più giovani promossa da Forestami e curata da Parco Nord Milano - realizzati grazie al sostegno di A2A all’ente Parco Nord Milano. Si chiamano “Angoli di biodiversità” e hanno visto il coinvolgimento di bambini ed educatori nella progettazione, costruzione e realizzazione di porzioni di giardini, con particolare attenzione alla biodiversità per arricchire il capitale naturale del quartiere. In particolare, sono state coinvolte quattro scuole dell’infanzia milanesi per trasformare il proprio giardino scolastico e promuovere attività partecipate e di osservazione degli ecosistemi naturali creati: la Scuola dell’Infanzia Barabino nel Municipio 4, guidata dalla cooperativa Cascina Biblioteca; la Scuola dell’Infanzia Ontani all'interno del Municipio 7, coordinata da Koinè cooperativa sociale; la Scuola dell’Infanzia Betti nel Municipio 8, insieme alla cooperativa AmbienteAcqua APS; e la Scuola dell’Infanzia Catone, Municipio 9, sotto coordinamento dell’ente Parco Nord Milano.

Vicesindaco Scavuzzo: "Un'immersione nella biodiversità come esperienza educativa"

"Si tratta di un progetto di grande qualità, in grado di coniugare il tema della biodiversità a quello dell’educazione. Un lavoro di sinergia che dà grande valore alla formazione e ad una resa concreta di bellezza e biodiversità che sia essa stessa un’occasione di crescita per i nostri bambini. D'altronde, cosa c’è di più diverso del percorso di crescita di ciascuno di noi?", ha affermato Anna Scavuzzo, Vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Milano, a margine della presentazione del progetto Angoli di Biodiversità. “Vogliamo sperimentare sempre più nuovi percorsi per far innamorare i più piccoli dell'ambiente naturale, educandoli a rispettarlo e a prendersi cura di ciò che è bello e delicato, a volte fragile, imparando a osservare e ad apprezzare i cambiamenti che ogni essere vivente affronta nel corso della crescita. È certamente un modo concreto e allo stesso tempo affascinante per far vivere loro momenti di immersione nella biodiversità che si fa esperienza educativa. Abbiamo quindi accolto con grande entusiasmo il progetto di A2A e Forestami promosso in diverse nostre scuole dell’infanzia comunali proprio perché vogliamo proporre percorsi educativi che ci permettano di coniugare esperienze sensoriali, attività manuali, esplorazioni scientifiche, percorsi di scoperta, curiosità e attenzione verso il mondo e verso la comunità scolastica”.

Assessora Grandi: "Milano e Forestami sulla strada giusta per un futuro più sostenibile"

“Aumentare la biodiversità è una missione che il Comune di Milano sta portando avanti in più direzioni e a tanti livelli, con il sostegno di partner privati e pubblici e coinvolgendo segmenti diversificati e gruppi di cittadini e portatori d’interesse diversi. I progetti che coinvolgono quattro scuole dell’infanzia sono, all’interno di questo contesto, particolarmente rilevanti perché le attività sono partecipate dai bambini, che saranno gli adulti di domani. Imparare l’importanza della tutela della biodiversità già dalla scuola è perciò un valore prezioso per ingaggiare, sin dall’infanzia, i più piccoli sull’importanza di abitare e costruire città sostenibili e ambienti ricchi dal punto di vista naturalistico” ha dichiarato Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano. "Stiamo andando in una direzione nuova, giusta e necessaria - prosegue l'assessora - Insieme al progetto Forestami si contribuisce a cambiare un po’ il mondo, a partire dai bambini, incrementando la loro consapevolezza sull'importanza dell'ambiente e della biodiversità. Forestami non è progetto a sè, vede tutta la Città Metropolitana intrecciata in un rapporto sinergico anche tra pubblico e privato. È una traccia importante di un percorso che spero possa essere sempre più condiviso per un futuro migliore e maggiormente sostenibile".

Ventura (A2A): "Sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura della sostenibilità"

La responsabilità nei confronti del cambiamento climatico non è solo affar pubblico, ma anche privato. E per questo motivo A2A opera in prima linea per supportare progetti formativi di sostenibilità ambientale. "Siamo orgogliosi di sostenere 'Scuola Forestami', un'iniziativa in linea con l’impegno del Gruppo A2A per una comunità sempre più sana e vitale. Con questo progetto sensibilizziamo le nuove generazioni alla cultura della sostenibilità e alla cura dell’ambiente che li circonda: gli 'Angoli di biodiversità' non solo arricchiscono i quartieri della città, ma coinvolgono attivamente anche i più piccoli in progetti che uniscono divertimento e formazione. Questa attività rappresenta un esempio tangibile di come l'educazione ambientale possa essere integrata con successo nel curriculum scolastico, responsabilizzando i bimbi e le loro famiglie all’uso consapevole delle risorse". Così Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari Regionali del Gruppo A2A, alla presentazione di Angoli di biodiversità presso Parco Nord Milano.

Calvo (PM Forestami): "Verso un patto educativo di comunità per una città sostenibile"

“Questi progetti, sviluppati in modo creativo e condiviso in quattro scuole di Milano, rappresentano il primo passo non solo per ampliare l’iniziativa su più scuole, ma soprattutto per avviare un percorso di costruzione di un Patto Educativo di Comunità sottoscritto da tutti gli attori della Comunità educante coinvolti nel progetto a livello locale, attorno alla scuola intesa come perno del cambiamento verso una città sostenibile e per la promozione di consapevolezza e responsabilità nell’agire in modo concreto nei confronti della valorizzazione della natura intorno e in mezzo a noi”. Così Enrico Calvo, Project Manager di Forestami.

Colombo (Forestami): "Progetto educativo di partecipazione collettiva"

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto educativo Angoli di biodiversità, tenutasi all'interno di Parco Nord, il referente di Scuola Forestami Tomaso Colombo ha illustrato i 4 progetti realizzati nelle scuole dell’infanzia del Comune di Milano, grazie al sostegno di A2A, durante l’a.s. 2023-2024. "Quella di puntare sui bambini e su un'educazione che prevede un dialogo costante con l’ambiente è stata una scelta consapevole. Si tratta di un progetto educativo di partecipazione collettiva, che non riguarda soltanto i più giovani, ma tutti i cittadini. Abbiamo deciso di partire da 4 scuole dell’Infanzia, ognuna delle quali ha declinato in modo diverso come trasformare e riqualificare i propri giardini scolastici. Se la Scuola dell'Infanzia Barabino si è concentrata sull'attirare gli animali, la Scuola Ontani ha lavorato sulle sensazioni che la natura può offrire ai bambini. Scuola Betti, invece, ha optato per un approccio scientifico di osservazione della natura e Scuola Catone si focalizza sulla relazione con la natura a partire da gesti quotidiani".

Di seguito i dettagli dei quattro progetti realizzati nelle scuole dell’infanzia del Comune di Milano, grazie al sostegno di A2A, durante l’a.s. 2023-2024.

Scuola dell’Infanzia Barabino (Via Barabino 2 - Municipio 4)

Angoli di biodiversità per attirare gli amici animali che vivono in città. Cosa è possibile creare da un orto in disuso? Questa l’opera di riqualificazione messa in campo dai giovanissimi della Scuola Barabino insieme alla Cooperativa Cascina Biblioteca. Sono state creati qui spazi verdi con diversi utilizzi: dal “giardino delle farfalle” utilizzando piante ornamentali nettarifere (come la salvia) alle aiuole delle erbe aromatiche, utili per gli insetti impollinatori, e ancora un angolo di prato con fiori selvatici e spazi con mangiatoia coperta e cassetta nido per gli uccelli insettivori, quali cinciallegre e codirossi. L’attività è stata inoltre corredata da due laboratori didattici per spiegare ai bambini l'importanza della biodiversità urbana e come prendersi cura del giardino.

Scuola dell’Infanzia Ontani (Via degli Ontani 1 - Municipio 7)

Angoli di biodiversità che stimolano l'uso dei sensi e dell'esperienza. Presso la scuola di via degli Ontani è stato realizzato un progetto su una superficie di giardino di 80mq, dedicata all’aumento della biodiversità ed anche per l’osservazione e l'esplorazione insieme ai bambini. Sono state realizzate quattro zone differenti: un giardino selvaggio, un angolo incolto che funge da piccolo ecosistema nel quale osservare la crescita spontanea di specie vegetali e la presenza di insetti e altri piccoli animali; l’isola degli odori con piante aromatiche; un prato fiorito dove i bambini potranno essere testimoni della crescita e delle trasformazioni naturali che avvengono in tempi brevi; il parlamento delle fate, spazio dedicato alla condivisione, dalla lettura al teatro. Contestualmente alla realizzazione del progetto in giardino, è stato inoltre proposto un percorso di accompagnamento per attività educative sul campo e i bambini hanno potuto assistere ai lavori fin dalla preparazione del terreno.

Scuola dell’Infanzia Betti (Via Ugo Betti 71 - Municipio 8)

Angoli di biodiversità che allenano ad osservare il cambiamento della natura. I bambini della Scuola Betti, insieme ai docenti e guidati dalla cooperativa AmbienteAcqua APS, sono stati coinvolti nella co-progettazione e co-realizzazione di uno spazio dedicato alla biodiversità, una sorta di laboratorio a cielo aperto per l’osservazione del mondo naturale. Sono state realizzate qui tre isole della biodiversità: un angolo della biodiversità con specie arbustive locali (siepi e filari come elemento tradizionale della pianura padana) selezionate per la capacità di sostenere la biodiversità con fiori e frutti; un prato fiorito per l’osservazione di lepidotteri e imenotteri; un’area incolta per l’osservazione della natura selvatica. Accanto alle aiuole sono stati installati punti di osservazione fissi per fare fotografie a distanza di tempi predefiniti.

Scuola dell’Infanzia Catone (Via Catone 30 - Municipio 9)

Angoli di biodiversità che partono dai desideri dei bambini. Insieme all’ente Parco Nord Milano, il progetto della Scuola di via Catone ha visto la realizzazione di un percorso sensoriale, grazie all’impiego di cassoni di legno che accolgono piccoli arbusti e piante aromatiche in grado di attirare diverse specie di insetti e farfalle. Per coinvolgere fin da subito i bambini nella progettazione del giardino sono stati organizzati degli incontri in classe per consentire ai giovanissimi di esporre idee e suggestioni sulla natura.