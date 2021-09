Animali: Ca' Zampa a "Quattro zampe in fiera"

Il weekend del 13 e 14 ottobre Ca’ Zampa parteciperà in qualità di partner alla manifestazione "Quattrozampe in Fiera", la più grande Fiera italiana consumer dedicata ai cani e gatti e ai loro proprietari.

Saranno due giorni di divertimenti, giochi, formazione e informazione con educatori, toelettatori, veterinari e professionisti del settore. Gli esperti Ca’ Zampa avranno la responsabilità di gestire le attività di formazione e informazione dei due giorni attraverso un calendario fitto di moduli su temi di interesse per un pubblico familiare.

Come si educa un cane metropolitano? Come si prepara un viaggio con il proprio pet? Quali sono le regole fondamentali della prevenzione? Questi sono solo alcuni degli appuntamenti che saranno animati da incontri, dibattiti e dimostrazioni presso il nostro Ca’ Zampa Point. Nel nostro spazio, tra le molte attività, offriremo anche gratuitamente una valutazione della massa corporea del proprio cane o gatto o la possibilità di farsi ritrarre in una foto da star con il proprio Pet.