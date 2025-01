Anna, già sold out le date a Milano e Mantova del Vera Baddie Tour 2025

Il tour nei palasport d Anna, l'artista femminile con più copie vendute del 2024 per la classifica FIMI/GFK, sta già rapidamente segnando numerosi sold out. Già bruciati infatti tutti i biglietti per la data zero di Mantova, il 16 novembre 2025 al PalaUnical, così come le tre date milanesi al Forum del 22, 23 e 24 novembre 2025 e lo show di Padova del 4 dicembre 2025.

Il suo album "Vera baddie" (triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. Anna, inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate. L’artista è stata premiata da Billboard Italia come “Donna dell’Anno” e il 29 marzo sarà ai “Billboard Women In Music Awards” a Los Angeles accanto alle più grandi star internazionali per ricevere il premio “Global Force”.

Il calendario del Vera Baddie Tour 2025

Domenica 16 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical - DATA ZERO! SOLD OUT

Sabato 22 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum - SOLD OUT

Domenica 23 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum - SOLD OUT

Lunedì 24 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum - SOLD OUT

Mercoledì 26 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena

Venerdì 28 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum

Domenica 30 novembre 2025 – Napoli, Palapartenope

Martedì 2 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

Giovedì 4 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena - SOLD OUT

Sabato 6 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena