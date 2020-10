Anteprima/ Azzolina contro Fontana. La lettera della discordia sulla scuola

Azzolina contro Fontana. La lettera della discordia sulla scuola



ECCO LA LETTERA INTEGRALE



"Pervengono al Ministero dell’istruzione segnalazioni di profonda criticità attinenti la congruità e l’applicabilità delle misure contenute nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia". Con queste parole la ministra Azzolina critica il governatore lombardo per quanto deciso in tema di scuola.



"In una fase cosi' complessa per la Nazione, desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovare soluzioni differenti da quella adottata, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse". Si conclude cosi' la lettera inviata dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che, nell'ordinanza regionale emanata ieri, prevede la didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori lombarde a partire da lunedi' prossimo.



ECCO LA LETTERA INTEGRALE