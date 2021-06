ANTER Green Awards: nuove generazioni in pista per la tutela dell'ambiente

Oggi alle ore 20:00, con un evento online, grazie al supporto di NWG Energia, Società Benefit e B-Corp, saranno premiate le scuole vincitrici della 7° edizione del concorso ANTER Green Awards legato a “Il Sole in Classe”, il progetto formativo nato per sensibilizzare i bambini sulle tematiche ambientali e sulle energie rinnovabili.

Ogni anno i volontari di ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, si recano nelle scuole primarie e secondarie di I° grado di tutta Italia per presentare l’iniziativa educativa che, con un approccio ludico-didattico e attraverso cartoni animati e filmati multimediali, ha la finalità di trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di tenere un atteggiamento quotidiano rispettoso dell’ambiente.

Dal 2014 ad oggi si sono svolte più di 4.000 lezioni con il coinvolgimento di oltre 200.000 alunni di tutte le regioni d’Italia.

L’edizione appena conclusa ha impegnato gli studenti delle scuole aderenti all’iniziativa nella composizione di una poesia ispirata al tema “Le Bellezze d’Italia sono infinite, proteggiamole con le energie pulite”, claim che racchiude lo scopo del contest: diffondere le tematiche della sostenibilità e del rispetto, proprio partendo dalle bellezze paesaggistiche locali.

Gli “Oscar del Green” de “Il Sole in Classe” 2020-21 saranno consegnati oggi ai vincitori in diretta sulla pagina Facebook di ANTER e in streaming sui canali dell’emittente televisiva TeleAmbiente.

Alle prime 10 scuole classificate, grazie al supporto di NWG ENERGIA, che sostiene il concorso sin dalla prima edizione, saranno consegnati i premi per un valore totale di oltre 10.000 euro e che saranno dedicati all’acquisto di materiale didattico. Antonio Rainone, Presidente di ANTER ha espresso la massima soddisfazione per i grandi risultati ottenuti in questi anni e ha dichiarato “da oltre 7 anni portiamo avanti la nostra campagna educativa e informativa nelle scuole, rivolta ai piccoli ma anche alle loro famiglie, nella speranza di costruire ora più che mai un eco ambiente sostenibile.” “Per la nostra società è fondamentale educare le giovani generazioni a rispettare l’ambiente e a sostenere le energie rinnovabili”, ha aggiunto Massimo Casullo, Presidente di NWG Energia, da sempre a fianco di ANTER in questa grande iniziativa.



L’evento sarà presentato da Mario Acampa, conduttore del programma realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione “La Banda dei FuoriClasse”, in onda su RaiGulp insieme all’illustratore Gabriele Pino che ne ha anche firmato i visual.



Imparare, condividere, festeggiare e incontrare: le quattro parole chiave che guideranno l’evento nel corso del quale, oltre alla presentazione dei progetti delle scuole vincitrici, interverranno ospiti e figure Istituzionali che supportano il progetto di ANTER. Saranno inoltre presentati in anteprima i risultati della ricerca “Gli italiani e le energie rinnovabili”, promossa da ANTER e a cura del Prof. Nando Pagnoncelli di IPSOS.



ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili è un’associazione no-profit nata nel 2009 con la missione di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite, cioè energie prodotte da fonti rinnovabili.

NWG Energia S.p.A. Società Benefit è un’azienda, fondata nel 2014, trader di energia da fonti rinnovabili che, da statuto, si impegna a fornire esclusivamente energia 100% green. Ha ricevuto il premio Deloitte come “Best Managed Company 2019-2020” ed è classificata tra le aziende italiane “Leader della Crescita 2021” da Il Sole 24 Ore e Statista. È certificata B Corp.

B-CORP è la certificazione B Corporation diffusa in 71 paesi e 150 settori diversi, rilasciata alle aziende da B Lab, un ente non-profit internazionale. Lo scopo del movimento globale delle B Corp® è fare in modo che la performance ambientale e sociale delle Aziende sia misurata in maniera tanto solida quanto i risultati economici.