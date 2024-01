Antinori, no alla revisione del processo per rapina di ovuli

La Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'istanza di revisione avanzata dai legali del ginecologo Severino Antinori. Il medico era stato condannato definitivamente a sei anni e mezzo di reclusione per una rapina di ovuli ad una giovane infermiera spagnola avvenuta alla clinica Matris di Milano nell'aprile 2016.

Antinori per protesta inizierà lo sciopero della fame

"Il professor Antinori, sentendosi vittima di un ennesimo grave sopruso, inizierà lo sciopero della fame come segno di protesta e come unica forma di reazione possibile avverso questo provvedimento ingiusto per dimostrare la sua innocenza", hanno fatto sapere i suoi legali.