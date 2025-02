Antisemitismo, Liliana Segre si oppone all'archiviazione di Chef Rubio e altri sedici

La senatrice a vita Liliana Segre ha incaricato il suo avvocato, Vincenzo Saponara, di opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Milano nei confronti di 17 indagati, tra cui Chef Rubio. L'inchiesta ha portato alla chiusura delle indagini per altri dodici hater, che ora rischiano di finire a processo con l’accusa di minacce e diffamazione, aggravate dalla discriminazione e dall’odio razziale e religioso.

Gli insulti e le minacce ricevute online dalla senatrice Segre

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’avvocato Saponara ha presentato al giudice per le indagini preliminari un documento di duecento pagine per contestare la decisione della Procura e chiedere il proseguimento delle indagini. Nel testo vengono ricostruiti gli insulti e le minacce ricevute online dalla senatrice. Le richieste di archiviazione sono state motivate dal mancato riconoscimento degli autori di alcuni attacchi o dalla ritenuta legittimità di alcune espressioni, considerate dai magistrati come semplice esercizio di critica o manifestazione di opinioni politiche.

L'avvocato Saponara, tuttavia, giunge a conclusioni diverse, sottolineando nel suo atto l’elevato rischio legato alla diffusione dell’odio nella "piazza virtuale". Nel documento evidenzia come gli insulti e le minacce rivolte alla senatrice siano espressione di antisemitismo, inteso come odio verso gli ebrei in quanto tali, e per questo ritiene necessario un intervento più incisivo da parte della magistratura.