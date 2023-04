"Antonangelo L.Una vita spregiudicata", sabato presentazione a Milano

Sabato alle 18 nella libreria Noi in via delle Leghe 18 sarà presentato il libro "Antonangelo L. Una vita spregiudicata". E' un'inchiesta del giornalista Giovanni Seu sulla vicenda di Antonangelo Liori, giornalista scrittore imprenditore sardo, direttore dell'Unione Sarda negli anni '90, finito in carcere in seguito ad una spirale di processi. Intervengono i giornalisti Massimiliano Mingoia e Piero Colaprico.