Anziana chiede aiuto al vicino, questi gli ruba i gioielli

Una 79enne di Seregno invalida al 100 per cento e con problemi di salute e deambulazione ha chiesto pochi giorni fa al vicino 62enne una mano ad abbassare una delle tende del suo appartamento. L'uomo, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, si è subito messo al lavoro per riparare la tenda, uscendo dall'appartamento dopo pochi minuti. Una volta rimasta sola in casa, la donna si è accorta che il materasso della camera da letto era spostato. Il vicino era riuscito a portarle via un piccolo sacchetto con dentro i gioielli di una vita e due libretti degli assegni. Anelli, orecchini e bracciali. Tutto sparito.

La nipote dell'anziana contatta i carabinieri che risolvono il caso

L'anziana ha quindi contattato la nipote che, appresa la situazione, ha sporto denuncia ai carabinieri di Seregno. Le forze dell'ordine, dopo aver perquisito l'appartamento dell'uomo hanno trovato un foglietto bianco con l'indirizzo di un noto compro-oro di zona. Come riferisce Ansa, le indagini compiute dai militari hanno permesso di appurare che il vicino di casa della donna aveva già rivenduto tutti i gioielli della signora. I carabinieri, dopo aver recuperato e restituito all'anziana i suoi gioielli, hanno denunciato il 62enne per furto aggravato.