Anziana investì pedone a 23 km orari: condannata a otto mesi

Una donna che oggi ha 86 anni è stata condannata a otto mesi per omicidio stradale: nel 2018 travolse e uccise in via Solari a Milano un 87enne che stava attraversando la strada per prendere il tram. L'anziana automobilista stava procedendo a bordo della sua Punto a 23 chilometri orari. Come riferisce il Giorno, in primo grado la condanna era stata a 20 mesi. A quanto pare la vittima spuntò all'improvviso al di fuori delle strisce. I giudici dell'Appello hanno tenuo conto del concorso colposo del pedone, l'anziana sembra intenzionata a ricorrere in Cassazione.