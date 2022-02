Anziana muore sulla lapide del marito il giorno di San Valentino

E' stata stroncata da infarto sulla lapide del marito morto, proprio il giorno di San Valentino. La commovente vicenda, come riporta il Corriere della Sera, è avvenuta a Treviglio. Protagonista Erminia Dossi, 85enne originiaria di Fara D'Adda che si era trasferita per poter stare più vicina al luogo in cui riposa il marito Giacomo Bonacina, da cui aveva avuto sette figli ma che se ne è andato ormai quaranta anni fa.

Treviglio, trovata senza vita sulla tomba del marito

Praticamente ogni giorno l'anziana era solita recarsi al cimitero per salutare il marito scomparso. E proprio riversa sulla lapide, ormai senza vita, l'hanno trovata il giorno di San Valentino. Accanto a lei, il mazzo di fiori freschi che aveva portato per l'indimenticato marito.

Treviglio, la causa della morte dell'anziana è un infarto

La causa della morte è stata attribuita ad un infarto. Sul posto sono tempestivamente giunti un'automedica ed una ambulanza della Croce Rossa, ma per l'anziana non c'era più nulla da fare.