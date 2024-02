Anziana scomparsa nel Milanese, carabinieri diffondono video

Una 85enne di Baranzate (Milano), Rita Trevisan, è scomparsa da domenica 4 febbraio. Lo hanno reso noto i Carabinieri di Milano, dopo giorni di ricerche con l'ausilio di Polizia Locale e Protezione Civile. I militari hanno acquisito il filmato di una telecamera di sorveglianza in cui si vede passare l'anziana dopo la denuncia di scomparsa fatta dal figlio 62enne ai Carabinieri di Bollate (Milano), e lo hanno diffuso sperando che qualche cittadino possa dare informazioni utili al suo ritrovamento.

"Dagli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Rho (Milano) - si legge in una nota - è emerso che, dopo essere uscita di casa, la donna si è recata presso l'abitazione di una parente a Bollate, senza però farvi accesso e facendo poi perdere le proprie tracce. Le immagini diffuse ritraggono l'anziana alle ore 16:01 del 04 febbraio in via Milano a Bollate, zona compatibile con il tragitto che avrebbe percorso dalla propria abitazione verso quella della parente." Chi l'avesse vista può contattare il 112.