Anziana uccisa sul Garda: il figlio 54enne ha confessato l'omicidio

E' stato il figlio 54enne ad uccidere Santina Delai, la 78enne di Puegnago del Garda trovata senza vita nella propria abitazione. Nella notte Mauro Pedrotti ha confessato davanti ai carabinieri ed è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario premeditato.

L'omicidio di Santina Delai

La donna, ricostruisce Il Giorno, era stata trovata senza vita con uno strofinaccio stretto attorno al collo nella mattinata di mercoledì 7 febbraio. Sono stati i vicini ad insospettirsi, non vedendo uscire la donna in giardino come faceva abitualmente. La donna era vedova da cinque anni.