Anziani truffati a Milano, solidarietà dall'assessore De Corato

L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato ha espresso solidarietà ai due anziani truffati a Milano. "Un finto tecnico del Comune e un finto agente di Polizia locale - ha sottolineato l'assessore - hanno agito insieme truffando due persone. Un reato molto grave che ha avuto come vittime ancora una volta persone anziane". "Mi auguro che le Forze dell'ordine assicurino alla giustizia i due truffatori, per questo genere di reati ci vorrebbe l'inasprimento della pena". "Come Regione Lombardia - ha concluso De Corato - continueremo l'opera di sensibilizzazione contro le truffe soprattutto agli anziani. Per questo ho fortemente voluto mantenere la somma di 900mila euro per i prossimi 3 anni. Continuo a ribadire che è fondamentale segnalare ogni situazione sospetta e non aprire mai la porta agli sconosciuti".