Elezioni: aperte candidature scrutatori e presidenti di seggio a Milano

Sono aperte fino al 23 settembre le candidature di cittadine e cittadini, maggiorenni e residenti a Milano, che vogliano prendere parte attivamente alle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. È possibile manifestare la propria disponibilità a prestare servizio come 'Presidente di Seggio' o 'Scrutatore' attraverso la compilazione di un apposito form. Per i presidenti di seggio il compenso previsto, per singolo turno di votazione, ammonta a 187 euro, mentre agli scrutatori sarà riconosciuto un emolumento di 145 euro. Si vota nella sola giornata di domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle 23. Non è più previsto che per il Senato possano partecipare al voto solo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età, pertanto, per entrambi i rami del Parlamento - Camera e Senato - potranno votare tutte le elettrici e tutti gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del voto.