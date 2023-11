'Appalti irregolari', revocato il cda di Asm Pavia

Il comitato di controllo di Asm Pavia ha revocato oggi il consiglio di amministrazione della Municipalizzata. La decisione è stata presa all'indomani degli arresti del presidente Manuel Elleboro e del direttore generale Giuseppe Maria Chirico, e all'avviso di garanzia alla consigliera Elisabetta Fedegari. L'indagine riguarda presunti "appalti irregolari". "In data odierna - sottolinea la nota firmata da Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia e presidente del comitato - si è riunito il comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto, in prosecuzione della seduta precedente del 16 novembre e alla presenza del collegio sindacale. All'unanimità dei propri cinque componenti è stata deliberata la revoca dell'intero cda a termini di statuto sulla base di quanto emerso dall'audizione del collegio sindacale. Si terrà a breve la convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare la revoca del cda. La discussione è stata approfondita e durante il suo corso sono stati assunti i necessari elementi di conoscenza a proposito".

'Appalti irregolari', sequestrata anche una scuola

Nel frattempo, dopo che in seguito all'inchiesta della Procura di Pavia è stata posta a sequestro a scopo precauzionale la scuola primaria di San Genesio (Pavia), da domani i bambini andranno a lezione in due istituti di Pavia. La scuola di San Genesio (Pavia) è stata sequestrata dopo che dall'indagine sono emerse intercettazioni che potrebbero far pensare a un potenziale rischio per gli alunni e il personale.