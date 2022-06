Appalti pubblici pilotati, ex sindaco di Opera patteggia 4 anni e mezzo

Antonio Nucera ha patteggiato una pena a 4 anni e mezzo. L'ex sindaco di Opera, comune del Milanese, era stato posto ai domiciliari l'8 aprile 2021 per corruzione, peculato e altri reati perche' avrebbe interferito in una serie di appalti pubblici per orientare l'assegnazione di lavori pubblici in favore di imprenditori compiacenti. A Nucera era contestato dai pm Silvia Bonardi e Stefano Civardi anche la truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione perche' si sarebbe adoperato "con artifizi e raggiri" per continuare a ricevere lo stipendio da dirigente amministrativo di una scuola di Milano dove lavorava prima di essere eletto, benche' avesse richiesto ed ottenuto un lungo periodo di aspettativa non retribuita, causando cosi', nel tempo, un danno erariale di circa 59mila euro.

Nucera si era impossessato di 3mila mascherine destinate a una Rsa

Stando alle indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano, come riporta Ansa, Nucera durante la prima ondata dell'emergenza Covid-19 si sarebbe impossessato quasi di 3mila mascherine destinate invece a una Residenza sanitaria per anziani. In complesso, il gup Massimiliano Baraldo ha inoltre dato il via libera ad altri cinque patteggiamenti, condannato tre imputati con il rito abbreviato con pene da 8 mesi ai 2 anni e 8 mesi) e rinviato a giudizio altre sei posizioni.

