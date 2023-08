Appalti truccati e caporalato sulle ambulanze, 5 indagati

La Guardia di Finanza che ha eseguito il decreto di sequestro preventivo da oltre 10 milioni di euro emesso dal gip di Pescara ha scoperto come i servizi di ambulanze in appalto per alcun aziende ospedalieri di Abruzzo, Lombardia, Marche, Umbria, Campania, Lazio e Sicilia, venissero offerti dalla cooperativa a tariffe "al limite dell'antieconomicità" le definisce un inquirente.

Appalti truccati e caporalato sulle ambulanze, 5 indagati

Sono 5 le persone indagate dalla Procura di Pescara a vario titolo per associazione a delinquere, turbativa d'asta e caporalato sui servizi di ambulanza e trasporto sanitari di una cooperativa. I costi del servizio venivano compressi sfruttando i dipendenti - sia soccorritori paramedici che trasportatori e autisti - costretti a turni doppi rispetto a quelli previsti dai contratti, paghe e retribuzioni difformi dal contratto collettivo nazionale di riferimento, nessuna indennità di trasferta o riposi, violazione delle norme di sicurezza e igiene a bordo e l'omissione contribuitiva.