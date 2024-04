Milano, appello di Sala per la Design Week: "Non usate l'auto"

La prossima settimana Milano sarà animata dalla Design Week che si tiene in occasione del Salone del Mobile e il sindaco Giuseppe Sala lancia un appello ai cittadini a lasciare a casa l'auto. "Uno dei limiti che si porta la settimana del Salone e del Fuorisalone è il traffico - ha detto nella diretta settimanale su Instagram 'Cose in Comune' - , io consiglio di lasciare a casa la macchina e chi non lo può proprio fare accetti di stare nel traffico e sappia che non crea un servizio alla città. Infatti in quella settimana rischia di essere peggiore, cerchiamo quindi di non usare l'auto". Poi Sala ha parlato delle occasioni di sperimentazione che offre la settimana del design sulla pedonalizzazione temporanea di alcune vie, che in alcuni casi diventa permanente come è accaduto per via Durini, a due passi da piazza San Babila.

"Lo scorso anno abbiamo chiuso via Durini - ha detto - . Il municipio 1 di Milano ha deciso di rendere permanente questa cosa e così qualcosa pensato per la design week può anche diventare permanente". Quest'anno "replicheremo l'idea di alcune strade chiuse per la design week come a Brera un tratto di via Solferino - ha concluso - e tutta via Tortona. Non so se saranno pedonalizzate in futuro, non in modo immediato, ma sperimentiamo la possibilità di cambiare modo di vivere".