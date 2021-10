Apre a Milano il caffè letterario Incipit23, tra Città Studi e Nolo



C’è voglia di stare insieme, di mangiare e bere bene. C’è voglia di cultura indipendente e di eventiche tengano vivi la mente, il cuore e lo spirito. Ne siamo certi. È per questo motivo che nasce ilcaffè letterario Incipit23.Apre le sue porte nel cuore del dinamico e piacevole quartiere Casoretto un locale decisamentenuovo. Dalle sue quattro vetrine sulla strada, giusto di fronte allo storico e recentemente restaurato deposito ATM, si scorgono gli scaffali illuminati di una piccola e preziosa libreria e l’arredamentoelegante e accogliente di un bar/bistrot, sullo sfondo di una parete composta da un giardino verticale. Ma è varcando l’entrata di questo mondo – nato dal sogno e dalla passione di Tomaso Nigris, editore indipendente della casa editrice Incipit23 – che si scoprono tutti gli ambienti e le anime che lo compongono.

Perché il nome Incipit23?

Incipit. L’inizio di un romanzo, di un articolo, di un’avventura. 23 è lo storico tram che percorreva il quartiere a cui siamo affezionati. Incipit23 è il nome che Tomaso Nigris ha voluto dare alla sua casa editrice indipendente, nata circa 4 anni fa, e ora al caffè letterario che corona un sogno di cultura e accoglienza. Per caso o per destino ubicato proprio difronte allo storico deposito ATM Leoncavallo.



Qui ogni cosa è speciale, ogni cosa è una scoperta, frutto di una ricerca accurata: dagli ingredienti dei piatti offerti a pranzo e a cena nel nostro bistrot (avete mai sentito parlare del capuliato, detto anche la Nutella di Scicli? Avete mai provato quanto è buona la burrata con la bottarga sarda?) ai libri sugli scaffali scelti con attenzione tra le perle nascoste dell’editoria indipendente, dai liquori e idistillati premium che compongono i cocktail (imperdibili le invenzioni dei nostri baristi) fino agli eventi culturali in programma e alla prima e unica Sala 5 sensi di Milano (e non solo), un ambiente esclusivo con aria sterile dove rilassarsi e rigenerare le proprie energie.