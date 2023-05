Apre a Milano Yolo, il primo negozio d'Italia senza etichette

Promette di mettere al centro la qualità del capo, e non la riconoscibilità del brand, il primo negozio italiano senza etichette. Apre a Milano, in via Torino 60 Yolo, lo store d'abbigliamento unbranded: grandi marchi a prezzi bassi. Che si distinguono solo per gli aspetti pratici, il confort, la vestibilità, i colori. Senza l'influenza del marchio.

Una location dai colori accessi, una palette che va dal rosa al blu per far vivere un'esperienza unica. A cui si aggiungono altri elementi d'intrattenimento come l’ascensore pieno di orsetti di peluche o il piccolo spazio dove giocare a basket.

Yolo, acronimo di you only live once, propone abiti di vecchie collezioni, attuali o di prototipi per quelle future. I prezzi sono ribassati perchè molti brand preferiscono vendere senza etichetta a un prezzo ridotto la merce del loro magazzino o i prototipi per non sovrapporsi alla distribuzione primaria.

In più, per far vivere l’esperienza dello shopping in modo giocoso, oltre a messaggi motivazionali e sfondi molto instagrammabili, se si spende più di 50 euro si può partecipare ad un gioco a premi. YOLO è aperto da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 20:00.