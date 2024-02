Apre a Milano nel cuore della fashion week il primo monomarca Ixos

Apre a Milano il primo negozio fisico di Ixos

Il primo monomarca Ixos aprira' in via Ponte Vetero 9 a Milano il prossimo 22 febbraio, proprio nel cuore della Fashion Week. Questa inaugurazione suggella il lancio del brand di proprieta' del Gruppo Malloni. Nato alla fine anni Ottanta come marchio di calzature si è trasformato, a partire dal 2000, in un progetto di total look. La dichiarata brand identity del marchio, che passa attraverso il flagship store milanese, si manifesta dal restyling del logo e da un brand mix piu' giovane.

Obiettivo di raddoppiare il fatturato anche grazie all'e-commerce

Nel 2024 e' prevista inoltre l'apertura di una decina di 'Shop in shop' per coprire in maniera uniforme tutto il territorio italiano. L'amministratore delegato del gruppo marchigiano Fabio Malloni ha dichiarato: "In considerazione dei risultati ottenuti nell'ultimo anno, confortati dall'ottimo trend di crescita nonostante il contesto economico sociale instabile, il nostro prossimo obiettivo e' raddoppiare il fatturato - oggi intorno ai 22 milioni di euro - entro il 2026. Punteremo in maniera importante sull'e-commerce, che oggi gia' incide per il 15% del fatturato, con una crescita a doppia cifra negli ultimi anni". A tal proposito il marchio sta sviluppando strategie innovative in ottica di phygital, migliorando la customer experience e offrendo esperienze di acquisto frictionless.

Prevista l'apertura di altri negozi in Italia nei prossimi tre anni

Contemporaneamente all'e-commerce, si sta portando avanti l'espansione dei negozi fisici e si sta pianificando l'apertura di 10 flag shop IXOS nel prossimo triennio. Tutto all'insegna di linee guida chiarissime. "Miriamo da sempre a mettere in risalto la nostra identita' di marchio italiano. L'artigianalita' e l'attenta cura ai dettagli saranno le nostre linee guida per sviluppare una serie di prodotti capaci di combinare tradizione e stile contemporaneo", sottolinea l'amministratore delegato.