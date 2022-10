Apre il “Girevole”, il bar senza alcolici per i senza tetto

Apre il “Girevole”, il bar senza alcolici per i clochard

Un bar, senza alcolici, situato nel centro della città e aperto nelle ore serali e notturne: è Il Girevole, un luogo aperto alle persone senza dimora. Il bar 'bianco' è uno dei nuovi spazi inaugurati questa mattina dall'Associazione San Fedele Onlus per il nuovo progetto Verso una Casa della Comunita'.

All'inaugurazione ha preso parte l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ha benedetto i locali. Realizzato in collaborazione con Fondazione Casa della Carita' Angelo Abriani, il progetto intende rispondere a una vasta gamma di bisogni dei soggetti che non possono accedere al Servizio Sanitario Nazionale. La sperimentazione mira a realizzare un modello che possa essere replicato su più larga scala.

Francesco Cambiaso: “Vulnerabilità crescente”

"Il fenomeno cruciale dei nostri tempi non è l'esclusione ma la vulnerabilità, che tocca strati sempre crescenti della società," dice Francesco Cambiaso SJ, responsabile dell'Associazione San Fedele Onlus - Assistenza Sanitaria. "E la vulnerabilita' non e' un fatto individuale, bensì collettivo: sono i sistemi sociali a essere vulnerabili, prima ancora dei singoli individui. Pertanto, se vogliamo sostenere una persona "vulnerabile", non possiamo limitarci a fornire un servizio a quell'individuo, ma dobbiamo rafforzare i contesti sociali, che rendono possibile o meno l'esercizio delle capacita' degli individui". Quattro gli elementi cardine del progetto: il presidio di medicina di base, il PUA - Punto unico di accesso, l'equipe multidisciplinare e Il Girevole.