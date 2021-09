Apre il Mercato Centrale a Milano. Fontana: "Bene per rilancio Made in Italy"

Finalmente ci siamo, oggi, giovedì 2 settembre, apre il Mercato Centrale Milano. Nello storico edificio della Stazione Centrale tante botteghe dislocate su 2 piani e uno Spazio Fare dedicato ad eventi e incontri. Un luogo - come si legge sul sito - in cui sedersi e leggere, mangiare, fare la spesa, ascoltare, scambiarsi idee ed opinioni. Ma, prima di ogni cosa, il Mercato Centrale Milano vuole dare voce agli artigiani, che sono il cuore vivo e pulsante del progetto. La squadra è compatta e variegata, tutta da scoprire assaggiando una specialità dietro l’altra, un viaggio di gusto fuori dai binari, in lungo e in largo per l’Italia, ma anche oltre i confini nazionali.

Questi gli artigiani del Mercato Centrale Milano:

Il succo e il verde – Cesare Cacciapuoti e Nicolò De Gregorio

Il pane e i dolci – Davide Longoni

Il mulino – Mattia Giardini e Alberto Iossetti

I ravioli cinesi – Agie Zhou

La sfogliatella napoletana – Sabato Sessa

Il tartufo – Luciano Savini

La birreria – Luigi Moretti

La pasticceria – Vincenzo Santoro

Il gelato e il cioccolato – Riccardo Ronchi ed Edoardo Patrone

Il riso – Sergio Barzetti

La pizza – Giovanni Mineo e Simone Lombardi

La carne e i salumi – Fausto Savigni

L’hamburger di Chianina – Enrico Lagorio

Il girarrosto – Alessandro Baronti

L’enoteca – Tannico

La pasta fresca – Famiglia Michelis

La cucina di pesce – Ruggero Orlando

Il cocktail bar – Flavio Angiolillo

Il fish bar – Jérémie Depruneaux

Il ristorante – Piero e Luca Landi

La scuola di cucina – Alessio Leporatti

Il laboratorio radiofonico – Alessio Bertallot

Il mercatino biologico – Tommaso Carioni

Il caseificio – Tommaso Carioni

La gastronomia genovese – Marco Bruni

L’american barbecue – Joe Bastianich

Il bollito e il lampredotto – Giacomo Trapani

I fiori e le piante – Rosalba Piccinni





Mercato Centrale Milano, Fontana: "Rigenerazione urbana e tutela made in Italy"

“Desidero sottolineare due concetti che mi vengono in mente partecipando all'inaugurazione di questo spazio e che rappresentano senza dubbio un abbinamento vincente: rigenerazione e riqualificazione urbana da una parte e qualità dall'altra". Così il presidente della Regione Lombardia ha salutato l'inaugurazione del nuovo mercato presso la Stazione Centrale di Milano.

"Questo intervento - ha spiegato - consente di riqualificare una zona della città che era ‘abbandonata’ e va nella direzione dei tanti interventi che, come Regione, stiamo portando avanti in diversi luoghi del nostro territorio”. “Anche da qui - ha detto il presidente - passa lo sviluppo futuro della Lombardia".

E poi il governatore ha sottolineato la scelta di puntare su prodotti di grande qualità. "È un altro modo concreto - ha spiegato - per fronteggiare i tanti attacchi che vengono fatti ai nostri prodotti con la diffusione di 'falsi' presenti in diverse parti del mondo". (LNews)