Apre il Lirico Bistrot: il nuovo spazio di convivialità nel cuore del Teatro Lirico Giorgio Gaber  

Apre il Lirico Bistrot: il nuovo spazio di convivialità nel cuore del Teatro Lirico Giorgio Gaber

Apre il Lirico Bistrot e offre ai milanesi e ai visitatori provenienti da tutto il mondo un nuovo punto di riferimento per la convivialità. Situato all’interno del Teatro Lirico Giorgio Gaber, il Bistrot nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere d’accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo, rendendo il teatro uno spazio aperto e vivibile tutti i giorni.



L’apertura del Bistrot rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione del Teatro Lirico Giorgio Gaber che, dopo oltre 20 anni di chiusura, è stato restituito alla città nel 2021 grazie all’impegno di Stage Entertainment. Questo storico teatro, simbolo della cultura milanese, continua così a evolversi e ad aprirsi sempre di più alla vita della città, diversificando l'offerta e le esperienze proposte.

Un teatro sempre più aperto

Con questa apertura, il Teatro Lirico Giorgio Gaber punta ad avvicinare sempre più i cittadini agli spazi culturali, accogliendo chiunque desideri immergersi nella sua atmosfera, anche senza necessariamente assistere agli spettacoli. Il Bistrot diventa così un’estensione naturale della città, un luogo in cui vivere l’esperienza del teatro in modo informale e libero.

Matteo Forte: un'apertura che trasforma il teatro in una parte viva della città

“Questa apertura – spiega Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment – rappresenta perfettamente il nostro desiderio di rendere i teatri una parte integrante e viva del tessuto sociale e culturale di Milano. Con il Bistrot, il Teatro Lirico Giorgio Gaber propone alla comunità un’offerta ancora più ricca, accogliendo non solo gli spettatori, ma anche tutti coloro che desiderano vivere uno spazio iconico nel quotidiano”.

Un bistrot tra ristorazione e convivialità

Il Lirico Bistrot, gestito da Doma Food & Party Design, è un locale che unisce l’accoglienza di una caffetteria, la qualità di un ristorante e l’atmosfera di un cocktail bar. Sarà aperto a pranzo con un’offerta gastronomica di qualità, perfetta per una pausa veloce o un pranzo rilassato in un contesto raffinato. Prima degli spettacoli, il bistrot si trasforma in un cocktail bar, ideale per un aperitivo esclusivo o un drink pre-teatro.

Un nuovo punto di riferimento per la città

Oltre a essere uno spazio aperto a tutti, il Lirico Bistrot offrirà anche servizi dedicati ai partner corporate del teatro, ospitando eventi e incontri in un ambiente prestigioso. Con questa iniziativa, il Teatro Lirico Giorgio Gaber si conferma uno spazio di incontro, un luogo esperienziale dinamico e accessibile.



Con il Lirico Bistrot, dunque, il Teatro Lirico Giorgio Gaber non è più solo un luogo di spettacolo, ma un punto d’incontro vivo e quotidiano per la città. Un nuovo modo di vivere il teatro, ogni giorno.