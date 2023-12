Apre Motto, l'handroll bar alla giapponese che prepara temaki a Milano

A Milano apre Motto, il nuovo handroll bar dedicato esclusivamente al sushi temaki, gli involucri di alga nori ripieni di riso, pesce crudo e verdure. Nato all’interno del collettivo culinario di Sidewalk Kitchens in zona Suffragio, Motto è il nuovo progetto della coppia Yoji Tokuyoshi e Alice Yamada. I due sono ormai nomi noti della diffusione della cucina nipponica in città: lo chef del ristorante Bentoteca e la sua giovane socia hanno creato il format Katsusanderia, dedicato al tipico sandwich del Giappone. E nel frattempo inaugurano un pop-up anche a New York.

Ma di cosa si tratta?

Motto in giapponese vuol dire “di più” e sta a indicare la sensazione che si ha quando si assaggia un handroll. Si tratta di una vetrina su strada, in cui si preparano esclusivamente rolls di sushi alla maniera giapponese, arrotolati a mano, come da tradizione. Nessuno strumento viene utilizzato per creare l’handroll, nemmeno la classica stuoietta di bambù con cui solitamente i sushimen si aiutano. Questa preparazione, infatti, si avvale solo ed esclusivamente della bravura e della tecnica di chi lo prepara.

Motto: le particolarità del menù

Tra i temaki di Motto si troverà anche una particolarità assoluta: il tonno a pinna blu del super produttore Tanaka Hajime, tra i più importanti pescatori ed esportatori di questa qualità pregiata di tonno giapponese. Il suo stabilimento a Olhano pesca esclusivamente tonni maturi nei periodi migratori e solo a 2km dalla costa, in modo da garantire la migliore qualità possibile. Svariati i condimenti: germogli di ravanello, fette di avocado, cetrioli, foglie di shiso, scalogno, cipollotto e kanpyo, trucioli essiccati di una varietà di zucca. A completare il menu gli otsumami, ovvero dei piccoli antipasti o contorni: sashimi misto, tsukemono (cetrioli sotto aceto con kombu), peperoncino e sesamo, e anche zuppa di miso ed edamame.

Chi sono lo chef Yoji Tokuyoshi e Alice Yamada

Motto è il nuovo colpo firmato dello chef Yoji Tokuyoshi e Alice Yamada, giapponesi trapiantati a Milano. Tokuyoshi, classe 1977, è stato a lungo braccio destro dello chef Massimo Bottura all’Osteria Francescana di Modena. A Milano è conosciuto per il suo ristorante Bentoteca, formula più casual del suo primo Ristorante Tokuyoshui, aperto nel 2015. Poi l’incontro con Alice Yamada, classe 1993, e la scommessa su un nuovo progetto: Katsusanderia, all’interno della food hall di Sidewalk Kitchens in via Bonvesin de la Riva, dove il protagonista dell’offerta è appunto il katsusando. L’iconico sandwich fatto con lo shokupan giapponese (pane al latte in cassetta) e all’interno la classica cotoletta di lonza di maiale o altre preparazioni.

La coppia fa il bis anche a New York

Tokuyoshi e Yamada non si fermano qui. E si estendono anche all’estero. Kastusanderia è appena sbarcato nella Grande Mela con un pop-up store presso il WSA Cafe, all’interno del WSA Building, l’hub culturale nel cuore del Financial District. “Quello di New York City rappresenta il primo passo del nostro progetto: vogliamo portare Katsusanderia all’estero con una serie di pop-up mantenendo sempre un forte legame tra cucina giapponese e urban culture”. Così Alice Yamada, che insieme allo chef Tokuyoshi intende continuare a diffondere la cultura nipponica in tutto il mondo.