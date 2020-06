Après comedy in Summer edition da Après Coup Milano

Nella fase 3 diventa importante anche far tornare a rivivere il proscenio di Après-coup Milano, in punta di piedi e con il massimo della sicurezza, perché la normalità passa anche dalla bellezza e dalla cultura e, soprattutto, passa nel dare la possibilità di ricominciare ad una categoria di professionisti fortemente in crisi nel post Covid.

Nel cartellone estivo del teatro di Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, ci sono solo due sere ma saranno comiche, contingentate e quindi sicure. Nel bistrot più retrò di Milano il 4 e il 18 luglio alle ore 21 torna in scena un cavallo di battaglia: Après Comedy, Summer edition, per ripartire dal sorriso. Fra gli ospiti dell'attrice Francesca Puglisi anche Flavio Pirini, Corinna Grandi e Marta Pistocchi.

Il laboratorio di comicità, diretto e presentato da Francesca Puglisi è il luogo dove attori, comici e musicisti provenienti da diverse realtà artistiche si alternano per sperimentare i loro pezzi, mettersi alla prova con nuove creazioni e improvvisare con il pubblico. Après-comedy è un vero e proprio spettacolo dove è concesso "sbagliare" e dove l'errore spesso rappresenta la parte più vera e divertente; il progetto compie un anno e possiamo dire che grazie al rapporto creato col pubblico, aiutato da una cornice di straordinaria accoglienza si dà vita a serate fra le più coinvolgenti e vive del panorama milanese.In questi due sabati di luglio, fra gli ospiti: Flavio Pirini, Corinna Grandi, Marta Pistocchi e la prima sera sarà proiettato l'ultimo video del collettivo Il Terzo Segreto di Satira, presente in sala uno dei registi.

"Lo scorso anno abbiamo deciso di iniziare questo percorso di Comedy Lab, Laboratorio di Teatro Comico, diretto dalla meravigliosa e simpaticissima attrice Francesca Puglisi, perché riteniamo che il Teatro Comico sia una delle anime più interessanti e fertili della creatività contemporanea -afferma David Ponzecchi direttore e fondatore di Après-coup Milano- siamo convinti che la comicità e l’ironia siano, oggi come sempre nella Storia delle culture, tra gli strumenti più affilati ed efficaci nella lettura della realtà del mondo e della condizione umana. Abbiamo deciso di riaprire le porte del teatro proprio con Après Comedy per rinnovare il nostro impegno di unire accoglienza, intrattenimento e cultura al più ampio ventaglio della popolazione della nostra amata Milano, senza trascurare la sicurezza dei nostri clienti".

Info e prenotazioni: proscenio@apre-coup.it | 02.38243105

Costo 10 euro(Viste le norme di distanziamento vigenti la prenotazione è vivamente consigliata)