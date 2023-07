Aprono a Milano due ristoranti in cui si può mangiare solo cibo surgelato

Bofrost apre a Milano due ristoranti in cui si può mangiare solo cibo surgelato

Due ristoranti a Milano in cui si potranno gustare solo... cibi surgelati. E' la doppia proposta apparentemente controintuitiva di Bofrost, azienda specializzata proprio nella vendita a domicilio di prodotti surgelati e freschi. E che ha deciso di aprire due punti ristoro in via Plinio 1 e in via Cesare Correnti 20. Perchè prendersi la briga di andare al ristorante a mangiare piatti che ci si può scongelare comodamente da soli a casa?

Ristoranti con cibo surgelato: ecco perchè sì

Le ragioni sono in realtà diverse. I due ristoranti, in primo luogo, si rivolgono in modo specifico ai lavoratori in pausa pranzo. Avventori che hanno poco tempo a disposizione e che per svariate ragioni potrebbero comunque apprezzare l'idea di prendersi un break dall'ufficio e consumare il pasto al di fuori del luogo di lavoro. Tanto che si può pagare solo con buoni pasto.

La seconda buona ragione è che ristoranti del genere abbattono i costi di gestione: dovendo solo scongelare e riscaldare i piatti con piastre e microonde, bastano due camerieri a presidiare i locali.

Piuttosto ampia anche se minimalista l'offerta gastronomica, che prevede sino a 400 specialità. Sarà possibile anche un servizio di asporto e delivery.