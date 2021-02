Arci Bellezza, gara per la conferma degli spazi

Va a gara lo spazio che attualmente ospita l'Arci Bellezza di Milano. Ma, salvo clamorosi ribaltoni, i locali di via Bellezza 19 dovrebbero restare all'Arci. Il nuovo bando è stato indetto dopo la decadenza della concessione degli spazio a seguito di un passaggio di consegne tra Arci Milano e Arci Bellezza non comunicato a Palazzo Marino, secondo quanto riferito al quotidiano Il Giorno dall'Amministrazione meneghina. Ma Arci Bellezza ha tutta l'intenzione di continuare a gestire lo spazio, investendo per la sua riqualificazione. E c'è già una delibera di Giunta firmata da Gabriele Rabaiotti e Roberto Tasca: "L’ammistrazione ritiene di confermare pienamente l’interesse a mantenere nel quartiere la presenza di attività aggregative, culturali e sociali, consentendo anche ad un restyling dell’immobile che possa favorire tali attività». La base d’asta per il canone annuo dei 666 metri quadri è di 70.762,50euro (21.228,75 per soggetti senza scopo di lucro).