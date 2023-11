Arco della Pace, indagati setti attivisti di Ultima Generazione. VIDEO

Arco della Pace, indagati setti attivisti di Ultima Generazione

La Polizia di Stato ha indagato sette persone ritenute responsabili dell'imbrattamento del monumento milanese neoclassico dell'Arco della Pace. Le cinque donne e i due uomini, di eta' compresa tra i 19 e i 42 anni, mercoledì pomeriggio verso le 16 in piazza Sempione hanno colpito il monumento inaugurato nel 1838 lanciando della vernice da un estintore. Gli agenti delle volanti della Questura sono intervenuti e hanno accompagnato gli attivisti presso gli uffici di via Fatebenefratelli dove sono stati deferiti all'autorita' giudiziaria e dove sono in corso eventuali provvedimenti da parte del Questore Petronzi.

Fontana: "Arco della Pace, Ultima generazione paghi i danni"

"Non c'e' limite al peggio. Continuare a spendere parole nei confronti di simili soggetti e' inutile. Far passare pero' sotto silenzio azioni stupide e demenziali come queste sarebbe sbagliato. L'unica buona notizia e' che i soliti 'bravi ragazzi' sono stati fermati dalla Polizia. Il minino e' che paghino il conto per ripulire l'Arco della Pace", ha commentato il governatore lombardo Attilio Fontana.