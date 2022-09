Area B e Area C Milano: cosa cambia dall'1 ottobre

Dall'1 ottobre entrano in vigore alcune novità relative all'Area B di Milano. Scattano infatti alcuni divieti di accesso per alcune categorie di veicoli: trasporto persone: Euro 2 benzina e Euro 4 e 5 diesel (anche in presenza di Fap) e trasporto cose e autobus: Euro 4 diesel senza Fap oppure con Fap se le emissioni di particolato sono superiori a 0,01 g/KWh o Fap installato dopo il 31 dicembre 2018.

Milano: dall'1 ottobre restrizioni anche in Area C

Restrizioni anche per quanto riguarda l'area C, la cerchia più interna della viabilità milanese. Dall'1 ottobre stop a autovetture Euro 2 benzina, autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km, autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4, autovetture Euro 5 diesel. Niente più esenzione anche per le ibride con emissioni di CO2 superiori a 100 g/km.

Area B: le deroghe previste e Move-in

Diverse le deroghe previste. Tornando ad Area B: le auto che non rientrano nei parametri potranno entrare per un massimo di 50 volte all'anno. Da ottobre 2023 gli ingressi gratuiti scendono a 25 per i residenti a Milano e 5 per chi vive fuori città, ma solo previa registrazione sul portale dedicato del Comune di Milano, già operativo. Concesso l'accesso ad Area B anche a chi dimostra di essere già passato ad un veicolo meno inquinante, dimostrando l'avvio della procedura di acquisto, leasing, noleggio a lungo termine. E se c'è poi Move-in, un dispositivo da installare facendo richiesta a Regione Lombardia e che consente la libera circolazione sino al raggiungimento di un tetto chilometrico annuo