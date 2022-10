Area B, continua la polemica. Salvini: 500mila lavoratori a piedi

"Sala e il Pd vietano l'ingresso a Milano a quasi 500.000 lavoratori con auto e furgoni fino all'Euro 5. Invece di aiutare chi non ha i soldi per comprare una macchina o un furgone nuovo, li si lascia a piedi. Follia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un post su Facebook a proposito delle polemiche sui nuovi divieti per l'Area B entrati in vigore a Milano.

Area B in vigore da ieri, ecco che cosa cambia

La nuova fase dell'Area B di Milano, tecnicamente in vigore da sabato 1 ottobre, è scattata ieri. Viene esteso il divieto di circolazione anche alle autovetture per trasporto persone benzina Euro 2 e a quelle diesel Euro 5. All'interno dell'area, che comprende quasi l'intero territorio cittadino, non potranno cosi' accedere le vetture Euro 0-1-2 benzina, Euro 0-1-2-3-4-5 diesel, Euro 0-1-2-3 a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano, con alcune esclusioni. Una decisione che ha visto il sindaco Sala irremovibile davanti alle proteste e alle richieste di Regione e Aci di sospendere l'avvio del provvedimento per ridiscutere la questione.