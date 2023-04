Area B, De Corato a Sala: "Inutile anche per i verdi. Comune ci ripensi"

L'area B continua a far discutere la maggioranza di Palazzo Marino guidata dal sindaco Beppe Sala. Argomento che continua ad essere molto caldo è quello dell'area B, dove anche in maggioranza vigono opinioni divergenti.

De Corato: "Area b scelta ideologica"

In merito all'area B milanese è intervenuto anche Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia. "Apprendo che Carlo Monguzzi, consigliere dei Verdi e di maggioranza, presidente della commissione Ambiente di Palazzo Marino, ha dichiarato che 'non si può più nascondere che Area B così non funzioni - ha commentato - e che anche utili iniziative, che peraltro non ci sono, come la città a 30 all'ora verrebbero vanificate da questa invasione. Queste assurde scelte ideologiche green di Sala sono servite solamente a far cassa, peraltro senza portare risultati soddisfacenti perché, un giorno si e l’altro pure, il sindaco piange continuamente miseria al Governo alla ricerca di soldi per coprire gli enormi buchi di bilancio di Palazzo Marino. E’ assurdo e inconcepibile che anche un consigliere di maggioranza lo faccia presente e il sindaco vada dritto per la sua strada senza rendersi conto dell’inutilità di Area B. Questa è l’ennesima dimostrazione del fallimento dell’amministrazione di centrosinistra - ha concluso - che da quando governa la città, non ha fatto altro che accanirsi e tassare gli automobilisti e i milanesi. E’ una vergogna".