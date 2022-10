Area B, la provocazione da Corsico: Istituiamo ticket per la tangenziale"

Nuovi divieti per l'accesso nell'Area B di Milano? Da Corsico, comune dell'hinterland sud, giunge la provocazione: "Allora mettiamo anche noi varchi a pagamento per chi da Milano entra nel nostro territorio". E' la proposta, nelle forme di una mozione, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia composto da Antonio Saccinto e Luigi Rapetti. Nella mozione dei due consiglieri di opposizione si parla di misure varate da Milano "estremamente penalizzanti per tutti i cittadini dei comuni dell'hinterland", specie per quelli di prima cintura come Corsico, che rischierebbero di "diventare il parcheggio per l'accesso a Milano".

"Varchi in accesso in tutte le direttrici sul territorio di Corsico"

I due consiglieri lamentano la scarsa condivisione nella predisposizione di tali misure da parte di Giuseppe Sala, che è anche sindaco della Città metropolitana. Da qui la richiesta al consiglio comunale corsichese di impegnarsi per "istituire varchi in accesso in tutte le direttrici sul territorio comunale di Corsico che dai confini con Milano conducono alla Tangenziale Ovest, così da prevedere il pagamento di un ticket di ingresso e circolazione delle auto provenienti dal Comune di Milano". Con i relativi introiti, ragionano Rapetti e Saccinto, si potrebbero finanziare politiche di tutela ambientale e della salute dei cittadini, contrastando l'inquinamento che rischia di aumentare nel Comune a causa delle scelte di Milano.