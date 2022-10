Area B, petizione al sindaco Sala per la sospensione

Appello al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, affinché venga sospesa l’Area B. “Siamo residenti, lavoratori, pensionati che ogni giorno si muovono all'interno della metropoli al di la di ogni posizione politica”, si legge nella petizione lanciata su Change.org: “Usiamo le auto per esigenze di lavoro, familiari, di salute e spesso non abbiamo alternativa a tale modalità. Con Area B siamo privati del diritto di muoverci dall'oggi al domani”.

Area B, dubbi sulla efficacia ambientale della misura

I firmatari chiedono quindi “al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Milano” di sospendere l'applicazione del provvedimento, anche perché - continua la petizione - “già in passato erano emersi dubbi sulla efficacia ambientale della misura che agisce solo in territorio milanese e solo su una quota percentuale di uno dei fattori che producono emissioni inquinanti. E anche obiezioni sulla iniquità di un provvedimento che discrimina chi non ha reddito per cambiare l'auto”.