Area B, Sala: "Io parlo con Fontana, lui parli con Censi"

"Lucente in maniera un po’ buffa ha fatto dire alla sua segreteria ‘se il sindaco vuole parlarmi venga a Palazzo lombardia’. Io non mi scandalizzo, lo trovo un po’ strano ma se ci sono questi temi ne parliamo. Ma Lucente ha una controparte che non può ignorare che è l’assessora Censi. È così che funzionano le cose, io parlo con Fontana lui parli con l’assessore Censi. Ma per rispetto del ruolo dell'assessore Censi": così il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione di Piano City in Sala Alessi a Palazzo Marino ha commentato le parole di ieri dell'assessore regionale alla Mobilità, Franco Lucente, che ha criticato Area B e riferito di aver chiesto un incontro con il sindaco. Quanto ai dati, che l'assessore regionale ha detto di non aver ancora potuto vedere, Sala ha affermato: "I dati ci sono, ovviamente sono in elaborazione. Però intendiamoci, se si vuole parlare sulla base dei dati si vede con la Censi, condividono i dati e parlano".

Area B, Sala: "Meno di 400mila auto al giorno entrano in città"

Per Sala i numeri circolanti ieri "non corrispondono a realtà. Quello che so io è che le auto che entrano sono meno di 400mila al giorno. Io sono assolutamente certo che dal punto di vista ambientale Area B è partita bene e difendo assolutamente il lavoro che è stato fatto".