Area B, Sala: "Se partiamo con deroghe, non finiamo più"

"Le forze dell'ordine non sono una categoria diversa da tante altre. Sono tanti che stanno chiedendo deroghe ed è chiaro che se noi partiamo con le deroghe non finiamo più". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della seduta del Consiglio comunale sulla richiesta di deroghe alle forze dell'ordine per Area B, la nuova zona a traffico limitato del capoluogo lombardo. "Ricordo che con l'Ecopass dopo due anni c'erano il 90% di deroghe", ha continuato. "Questi processi portano nel tempo a una riduzione del traffico. A oggi non si stanno vedendo ancora grandi miglioramenti, anche perché ci sono i 50 giorni di ingressi liberi. Noi vogliamo vedere i risultati", ha concluso Sala.