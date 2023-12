Area C, Milano: i rincari del ticket non riducono il traffico

L'aumento del ticket di Area C, voluto dal comune di Milano, non ha ridotto i veicoli in centro. Secondo quanto riporta Il Corriere Della Sera, numeri alla mano, sono centotrentanovemila auto al giorno in ottobre, 133 mila a novembre. Questo è l'effetto immediato dell'aumento del ticket di Area C (da 5, a 7,5 euro) scattato lo scorso 30 ottobre. Una riduzione di poco superiore al 4 per cento, calcolando tutti i transiti, di tutti i tipi di veicoli che entrano nella cerchia dei Bastioni a tutte le ore del giorno (dunque indipendentemente dal fatto che Area C sia «accesa» o no). Se invece si fa il raffronto delle prime cinque settimane dopo l'aumento (dal 30 ottobre al 2 dicembre) con il periodo corrispondente del 2022, l'impatto diventa praticamente nullo, limitato a poche centinaia di mezzi in meno. L'evoluzione degli ingressi in Area C si ricava elaborando i dati pubblicati sul portale "open data" del Comune (finora disponibili soltanto fino al 2 dicembre scorso).