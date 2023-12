Area C non serve per l'ambiente e per il traffico. Manna per i mezzi pubblici

Area C non serve per l'ambiente e per il traffico. Ma è una manna per i mezzi pubblici

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

La questione dei rincari di area C che non hanno frenato il traffico in città si può leggere in tre modi diametralmente opposti. Il primo modo di leggerla è che si può aumentare il ticket ulteriormente, visto che comunque le automobili ci sono. E' il modo con cui la leggeranno gli ambientalisti, che continuano a credere che Area C sia una pollution charge, ovvero una tassa per abbassare l'inquinamento. Il secondo modo di leggere questo dato è che Area C non serve a una mazza all'inquinamento, cosa che peraltro è confermata dal fatto che il Comune stesso ha cambiato la definizione da Ecopass ad Area C da pollution charge a congestion charge. Ovvero tassa non per migliorare l'aria ma per diminuire il traffico. E che se non è neanche servita a diminuire il traffico forse qualcosa da rivedere c'è. Infine c'è un terzo modo di leggere questi dati, questo terzo modo è puramente contabile. La mancata diminuzione degli accessi vuol dire che il Comune sta incassando di più. E non poco. Se come pollution charge Area C non serve a una mazza, se come congestion charge diciamo che non ha avuto effetti, come modo per ottenere soldi da reinvestire in trasporti pubblici è qualcosa di eccellente.