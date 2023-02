Area metropolitana di Milano: il voto degli iscritti va a Schlein

Il voto degli iscritti ai circoli del PD dell'area metropolitana segue quanto accaduto a inizio febbraio nella città di Milano: ovvero la vittoria di Elly Schlein. L'ex vice-presidente dell'Emilia Romagna conquista 804 voti, pari al 43,6 per cento. Bonaccini ottiene 682 voti (36,9%), Cuperlo 314 voti (17%) e De Micheli 46 voti (2,5%). Domenica prossima andranno in scena le primarie, aperte anche ai non iscritti al partito.

Furfaro: "Per la prima volta in 15 anni di storia del Partito Democratico la partita mostra una voglia di cambiamento"

Soddisfazione tra i sostenitori della candidata. A partire da Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein: " Dopo Napoli, la candidatura di Elly Schlein vince anche a Roma e Milano. Siamo davvero orgogliosi del risultato straordinario raggiunto tra gli iscritti e le iscritte. Per la prima volta in 15 anni di storia del Partito Democratico la partita non solo è aperta, ma mostra una voglia di cambiamento dentro e fuori il partito che siamo certi ci porterà a vincere le primarie il 26 febbraio. Sarà un bagno di partecipazione che riaccenderà la speranza nella sinistra e nel Paese".