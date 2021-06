Aree Falck Sesto San Giovanni: ufficiale l'arrivo del "San Raffaele 2"

Milanosesto S.p.A., società proprietaria delle aree ex Falck di Sesto San Giovanni guidata dall’Amministratore Delegato Giuseppe Bonomi, e il Gruppo San Donato, leader della sanità privata italiana, annunciano in una nota la sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita dell’area denominata Unione Nord, per la realizzazione del nuovo polo universitario e ospedaliero dell’Università Vita - Salute San Raffaele.

La superficie di progetto si sviluppa in prossimità del polo specialistico della Città della Salute e della Ricerca. MilanoSesto, il più grande progetto di rigenerazione urbana in Italia e uno dei principali a livello europeo, trasformerà un’area industriale di 1,5 milioni di metri quadrati, dove un tempo sorgevano le acciaierie Falck di Sesto San Giovanni, in un nuovo polo urbano efficiente, sostenibile ed inclusivo, con il masterplan firmato da Foster+Partners, affiancato dallo studio di architettura del paesaggio Land. La riqualificazione dell’intera area è promossa da Milanosesto S.p.A., da Hines, in qualità di advisor strategico dell’intero progetto e development manager, e dal Gruppo Prelios, che cura l’asset e project management. A seguito della firma del contratto, le prossime fasi prevedono la finalizzazione del progetto architettonico ed edilizio e il completamento dell’iter amministrativo. L’avvio dei lavori è atteso nel 2023.

Di Stefano: "Sesto San Giovanni presto capitale internazionale della medicina e della ricerca"

“La firma del contratto preliminare di compravendita dell'area Unione Nord tra MilanoSesto e Gruppo San Donato per la realizzazione di un nuovo polo ospedaliero e universitario del San Raffaele sulle ex aree Falck è una notizia estremamente positiva che accogliamo con enorme piacere e orgoglio. Con il nuovo Piano di Governo del Territorio, approvato nell’ultimo Consiglio comunale, abbiamo intrapreso una strada ben delineata con l’obiettivo di rendere Sesto San Giovanni una città sempre più attrattiva sotto ogni punto di vista": così in una nota Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.

Di Stefano prosegue: "Dopo anni di eccessivo dirigismo, lacci e lacciuoli che hanno finito per ingessare la nostra città impedendole di stare al passo coi tempi, ora finalmente siamo grado di permetterle di svilupparsi e di crescere anche sotto la spinta propulsiva che interessa i settori della salute e della ricerca, la cui importanza è diventata ancora più fondamentale sulla scia della pandemia. L’arrivo del San Raffaele - di recente inserito tra i migliori 250 ospedali al mondo dalla rivista Newsweek - si somma agli altri due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che si insedieranno nelle ex aree Falck, l’Istituto dei Tumori e il Neurologico Besta, e all’Ospedale di Sesto: eccellenze italiane che faranno della nostra città un distretto di salute e ricerca di elevato spicco a livello internazionale. Unire formazione universitaria e ospedali, creando sinergie tra studenti e medici, significa dare un ulteriore valore aggiunto a tutto il progetto della Città della Salute e della Ricerca che trasformerà Sesto in una capitale internazionale nel campo della medicina e in quello scientifico: dalle tute blu operaie ai camici bianchi di medici e ricercatori".

Il sindaco conclude: "Tra i principali obiettivi strategici del nuovo Pgt abbiamo infatti voluto puntare su cura e salute come nuovo volàno per uno sviluppo in grado di creare benefici alla città attraverso la riconversione urbana più importante d’Europa che cambierà il volto del territorio e migliorerà la vita dei cittadini. Ringrazio MilanoSesto e Gruppo San Donato per questa importante operazione: Sesto San Giovanni e Regione Lombardia diventeranno un modello in tutta Italia e anche oltre confine”.