Arexpo-Canton Ticino: intesa sull'innovazione



Arexpo ha firmato oggi una lettera di intenti per un accordo con Agire, l’Agenzia dell’innovazione del Canton Ticino che gestisce direttamente lo Switzerland Innovazion Park del Ticino, associato anche con il Parco di Zurigo, per attuare una collaborazione tra MIND, il Milano Innovation District e le realtà presenti nella Svizzera Italiana. Si tratta del secondo accordo internazionale dopo quello siglato nel dicembre scorso con lo Science Innovation Park di Dubai. L’intesa prevede un confronto continuo sullo sviluppo dei propri distretti dell’innovazione, sulla promozione delle attività e soprattutto un rispettivo accesso facilitato per le aziende, gli istituti di ricerca e per le realtà accademiche interessate.



“L’accordo con Agire -spiega l’amministratore delegato di Arexpo Igor De Biasio- conferma la vocazione internazionale di Arexpo e di MIND e ci permette di intensificare le nostre relazioni con un partner importante nel settore dell’innovazione come è la Svizzera italiana. Lo scambio di informazioni, di buone pratiche e soprattutto la collaborazione su progetti concreti è fondamentale se si vuole essere sempre all’avanguardia e il dialogo con Agire e lo Switzerland Innovation Park Ticino va in questa direzione”. “Viviamo in un mondo sempre più interconnesso e solo attraverso una rete di relazioni di alto livello si possono ottenere risultati di eccellenza. E’ la strada che abbiamo deciso di intraprendere prima con l’accordo con Dubai e oggi con la Svizzera italiana. Un percorso che proseguirà nei prossimi mesi affinché MIND si confermi come un player di livello internazionale nel settore dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico”, conclude De Biasio.