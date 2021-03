Aria, Santanché: "Decisioni prese senza FDI", Bolognini: "Scelta collegiale"

“Non voglio entrare nello specifico dei disservizi informatici che si sono registrati negli ultimi giorni per la somministrazione dei vaccini che hanno spinto il presidente Fontana a chiedere un passo indietro del Cda di Aria, perché sono sicura che la Regione gestirà l’emergenza. Tuttavia è giusto sottolineare che Fratelli d’Italia non viene coinvolta quando ci sono decisioni da prendere": lo dichiara Daniela Santanché, coordinatrice regionale lombarda di Fratelli d’Italia. "Alcune scelte strategiche del passato non ci avevano soddisfatto e lo avevo detto a tempo debito. Ma quello che importa adesso è risolvere i problemi e farlo compatti con tutta la maggioranza, senza che le decisioni vengano prese dalle forze politiche - prosegue -. Fratelli d’Italia si mette a disposizione nel momento più difficile, perché non si nasconde dietro a un dito e perché vuole lavorare per il bene dei lombardi, ma deve essere messa nelle condizioni di farlo”.

Dello stesso avviso anche Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, che ha dichiarato: "Tutto cio' che puo' essere fatto per risolvere i disservizi ai cittadini deve essere perseguito senza indugio. Ci auguriamo che i passi compiuti nella giornata di oggi siano decisivi per ripartire senza piu' intoppi, anche se occorre affrontare la questione sul piano tecnico, per tutti gli attori del sistema sanitario regionale, perche' non basta rimuovere il CdA di Aria Spa per risolvere la situazione. Ma quello che piu' ci preme e' che d'ora in avanti i prossimi passaggi siano condivisi politicamente da tutte le forze di maggioranza, in nome di una collegialita' che finora non abbiamo visto. Siamo come nostro costume disponibili a metterci la faccia davanti ai cittadini lombardi se c'e' una condivisione delle scelte, altrimenti diventa difficile".

Ma la risposta dell'assessore regionale leghista, Stefano Bolognini, ribadisce la collegialità della scelta: “Le decisioni in merito ad Aria sono state prese questa mattina in modo collegiale da tutta la Giunta dopo oltre un’ora di approfondimenti e valutazioni. Spiace leggere che qualcuno, forse distratto, non si sia sentito coinvolto”.